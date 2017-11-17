Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan’da oturan Behice Durçetin (63) eşi öldükten sonra kızı Mürüvvet Durçetin (42) ile birlikte sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Anne kız, 27 yıldır her gün aralıksız el arabasıyla fırın ve lokantalardan topladıkları yiyecekleri, gün ağarmadan sokakta yaşayan hayvanlara veriyorlar. İkili sabah 09.00’da sahile gelip kaz, ördek, martı, kedi ve köpeklerin karnını doyuruyor. Sokak hayvanları besleme alışkanlığının babasının vefatından sonra başladığını ifade eden Behice Durçetin “Babam sokaktaki kedilere köpeklere bakardı. O, 1990’da öldü. Ondan sonra bana geçti. Hayvanlara adadım kendimi” diye konuştu. Kızı Mürüvvet ile birlikte sabah 04.00’de kalktıklarını söyleyen Behice Durçetin ise “Hayvanlar insanlardan daha zavallı, dilleri yok onların. İnsan insana yardım edebiliyor. Hayvanlar ‘bize yardım edin’ diyemiyor. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bir kap su koysunlar” dedi.