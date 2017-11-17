Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ve İstanbul Barosu avukatlarından Rahmi Kurt, 2015 yılının Mart ayında “Berkin için 11 Mart’ta hayatı durdur” klibinde yer alan 20 ünlü isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç yerinin İstanbul olması nedeniyle suç duyurusu dilekçelerini yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dilekçeleri işleme koyarak şarkıcılar Zuhal Olcay, Türkdeniz Şevval Sam, Selçuk Balcı, Efkan Şeşen, Abdullah Cahit Berkay, Hüseyin Turan, oyuncular Tahsin Tarık Üregül(merhum Tarık Akan), Levent Üzümcü, Bülent Emrah Parlak, Sinan Tuzcu, Hulusi Mehmet Esen, yönetmen Mustafa Halit Altıoklar, merhum gazeteci Tayfun Talipoğlu ile Selma Altın, Muzaffer Gezer, Mikail Değirmenci, İbrahim Karaca, Fahriye Hale Üstün, Dursun Mehmet Gümüş ve Ayla Yılmaz hakkında “suç işlemeye tahrik, terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kanunlara uymamaya tahrik” suçundan soruşturma başlatmıştı. Şüpheli isimler, savcılığın daveti üzerine farklı tarihlerde tek tek adliyeye giderek ifade vermişti.Bir dönem, şüphelilerin büyük çoğunluğunun ünlü isimlerden oluşturması nedeniyle çok ses getiren soruşturma, geçtiğimiz günlerde takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Takipsizlik kararında şüphelilerin soruşturma aşamasında alınan ifadelerine ve söz konusu klipin bilirkişi çözümlemesine yer verilerek, savcının gerekçelerine değinildi.

Suç unsuru bulunamadı



Terör örgütü propagandası yapmak suçunun işlenmesi için, örgütün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da bu yöntemlere başvurmaya teşvik edecek beyanlarda bulunulması gerektiği belirtilen kararda, “ Şüphelilerin paylaştığı klipte bu tarzda şiddet ve cebir içerecek ya da bunu meşru gösterecek söylem ile imaların bulunmadığı” ifade edildi. Yapılan inceleme ve araştırmalar ile şüphelilerin ifadeleri sonucundan, klipte suç işlemek için alenen tahrikte bulunmadığı, bu amaç veya kasıtla söylenmiş bir sözün yer almadığı vurgulandı.Şüphelilerden Tarık Akan ve Tayfun Talipoğlu’nun soruşturma evresinde vefat ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma yapılamayacağına değinilen kararda, suçun oluşmadığının tespiti nedeniyle tüm şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.