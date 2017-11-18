Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17 
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17 
Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 20 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24 
Samsun: Parçalı bulutlu 20 
Trabzon: Parçalı bulutlu 19 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 13 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20 