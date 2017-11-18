Samsun'da, bir otomobilin özel bölmesinde gizlenmiş uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Polisin takip edip Ankara-Samsun karayolunda durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Ece" ile yaptığı aramada, bagaj ile ön torpidodaki özel bölmede saklanmış 9 bin 400 uyuşturucu hap ile 185 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan Gümüş Ersan U. ile Saffet R. gözaltına alındı.
Arabanın torpidosundan uyuşturucu çıktı
18.11.2017 - 18:24 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir otomobilin bagaj ile ön torpidosundaki özel bölmesinde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'da, bir otomobilin özel bölmesinde gizlenmiş uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Etiketler : samsun,uyuşturucu,operasyon,
520714 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520714.aspx
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