Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da, bir otomobilin özel bölmesinde gizlenmiş uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polisin takip edip Ankara-Samsun karayolunda durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Ece" ile yaptığı aramada, bagaj ile ön torpidodaki özel bölmede saklanmış 9 bin 400 uyuşturucu hap ile 185 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan Gümüş Ersan U. ile Saffet R. gözaltına alındı.