Edinilen bilgilere göre, kaza Ağrı merkez Erzurum Caddesi'nde meydana geldi. Dün gece saat 23.00 sıralarında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir otomobil yolda yan yatarken, 1 kişide ağır yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine gelen polis güvenlik önlemi aldı. Kazada ağır yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi