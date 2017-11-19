Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Münir Eren - 17 Kasım Dünya Prematüre Günü sebebiyle İstanbul Şişli’deki Türkiye Hastanesinde bir şenlik düzenlendi. 17 sene boyunca hastanede dünyaya gelenler ve ailelerinin buluşturulduğu etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. “Erken doğanlar yenidoğan hekiminin ellerindeyse kazanır” sloganıyla hareket ettiklerini ifade eden Türkiye Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Wassim Bekraki, ülkemizde her 10 bebekten birinin erken doğduğunu belirterek şu bilgileri verdi: Prematüre bebekler; 38. hafta ve sonrasında dünyaya gelmesi beklenen bebeklerin 36. hafta ve öncesinde dünyaya gelmesidir. Bazıları bin gramın altında bile olabiliyor. Bu nedenle uzun soluklu ve zor bir süreçten geçiyorlar. Kimilerinin akciğerleri yeterince gelişmemiş oluyor, kimileri kalp sorunları, kimileri enfeksiyonla ve beyin kanamalarıyla savaşmak zorunda kalıyor. Vücutları o kadar zayıf ki en ufak bir problem bile onlar için büyük bir sorun olabiliyor. Daha hayatın ilk dakikalarında solunum cihazlarına bağlanan bebeklerdir onlar. Şenlikte, hastanenin ilk ve son prematüre bebekleri ise ilgi odağı oldu. Hastanede ilk prematüre doğum şimdi 17 yaşında olan Ömer Çatalbaş’a ait. Sonuncusu da daha 10 günlük bebek Melek Alya Bayır. Ömer’in annesi Zeynep Çatalbaş, oğlunun doğduğunda iki ay kuvözde kaldığını, o zorlu günlerde Türkiye Hastanesinin gösterdiği ilgiden çok memnun kaldıklarını söyledi.



Melek’in annesi Irmak Bayır da bunun 10 günlük çocuğunun ilk partisi olduğunu belirterek hastaneye teşekkür etti.



