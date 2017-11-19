Korkunç olayın adresi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi... 50 yaşındaki baba, 19 yaşındaki kızını şalıyla boğarak öldürdü.
ÇOCUKLARINI BIRAKIP GİDEN KIZINI BULUP EVE GETİRDİ
Olay, dün gece saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Serbest, iddiaya göre, eşinin cezaevine girmesiyle çocuklarını bırakıp, ortadan kaybolan kızı Ümmügül Melek'i bir hafta
önce bularak, eve getirdi.
KIZINI ÖLDÜRÜP POLİSİ ARADI: KIZIMI ÖLDÜRDÜM, GELİN BENİ ALIN
Serbest, evde herkesin uyuduğu sırada, kızının yattığı odaya girdi. Kızını şalıyla boğarak, öldürdükten sonra 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan İsmail Serbest, "Kızımı öldürdüm. Gelin, beni alın" dedi.
KIZININ SIK SIK EVDEN KAÇTIĞINI SÖYLEDİ
Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan Serbest, kızının sık sık evden kaçtığını ileri sürdü.
Melek'in cenazesi, morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı