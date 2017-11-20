Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Yani fazla besin ve su, insan gibi bitkileri de hasta ediyor. Aynı şekilde cereyanda kalmak, sıcaklık dengesi olmayan yerde bulunmak, çiçekleri hasta ediyor, ömrünü kısaltıyor. Bazı çiçekler sıcak hava sever, bazıları ılık ama dengesizlik en kötü şey. Mesela cam önleri kışın kalorifer petekleri sebebiyle çiçeklerin en sevmediği yerler. Bu ve şu tavsiyelere dikkat:

¥ Yeşil yapraklı bitkileri soğuk havalarda 10 günde bir sulamak yeter. Yazın 5 günde bir suladığımız çiçeklere aynı şekilde su vermeye devam edersek kökler çürür, çiçek ölür.

¥ Suyu üstten vermeyin, toprak tuzlama yapar. Saksıyı bir kovanın içine koyarak tüm toprağın ıslanmasını sağlamak yoluyla sulama yapın.

¥ Hangi çiçeğin ne istediğini bilin. Orkide ve sıklamen daha fazla su ister. Orkide toprağı farklı olduğu için su tutmaz. Haftada bir sulamalı. Siklamen ya da diğer adıyla tavşankulağı ise serin yerleri sever.

¥ Açelya sürekli nemli olmak ister. Onun için saksı tabağında sürekli su olmalı.

¥ Cam önleri çiçek için kışın tehlikeli. Camdan soğuk, kaloriferden sıcak gelince çiçekler olumsuz etkilenir.

¥ Rüzgâr alan bir ortam da çiçek için tehlikeli. 20 derece idealdir.