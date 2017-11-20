Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, ocak ayı itibarıyla faaliyete geçecek iş uyuşmazlıklarında zorunlu ara buluculuk ve aile ara buluculuğuyla ilgili yapılan çalışmaları gazetemize anlattı. 2017’de 20 bin dosyanın dava açılmadan çözümlendiğini söyleyen Öztatar, önümüzdeki yıl bu sayının 400 bini bulacağını belirtti. Öztatar şu bilgileri paylaştı:

Ara buluculukta 4’üncü yılımızı tamamladık. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar ayda yaklaşık 250-300 dosya çözerken artık günde bu rakama ulaşır olduk. Hep olumlu olarak geri dönüşler alıyoruz. Başarı oranları yüzde 90’lar seviyesinde. Şu anda bir geçiş aşamasındayız. Ara buluculuk 14 milyon işçi ve 1,5 milyon işvereni ilgilendiriyor.



İKİ SAATİ BAKANLIKTAN

1 Ocak’tan sonra işçi-işveren ‘başıma ne gelecek’ diye merak edebilir. İlk olarak bir işçi işten çıkarıldığında gerekli iş alacakları ya da işe iadeyle ilgili bir talepte bulunacaksa, adliyenin içerisindeki ara buluculuk bürosuna ya da sulh hukuk yazı işlerine gidecek. Taraflardan biri oturuma gelmezse ara bulucu bunu bildirecek. Gelmemenin bir yaptırımı var. İleride haklı bile çıksa yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu olacak. Biz bu başvuru için herhangi bir ücret almayacağız. Taraflar anlaşamazsa yine hiçbir şey ödemeyecekler. 2 saatlik ara buluculuk hizmetini Bakanlığımız karşılayacak. Anlaşırlarsa yüzde 3’er paylaşarak ödeyecekler.



DÜNYADA AİLE ARA BULUCUSU OLMAYAN TEK ÜLKE TÜRKİYE

Dünyada aile ara buluculuğu olmayan neredeyse tek ülke Türkiye. Yargıtay’ın ilgili dairesi, aile hâkimlerimiz, medeni hukukçu, akademisyenler, aile hukukunda derneklerimiz, avukatlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileriyle toplantılar yaptık. Belli bir konsensüse varıldı. Bir rapor hazırlandı. Buna göre aile ara buluculuğunun hâkim kontrolünde olmasının doğru olduğu belirtildi. Boşanma kararının en son hâkim tarafından verilmesinin doğru olacağı kanaatine varıldı. Eğer imkân dâhilindeyse hiç eşleri bir araya getirmeden farklı zamanlarda onlarla görüşerek problemin çözülmesi konusunda da anlaşıldı. İstanbul sözleşmesine göre, kadına karşı şiddet varsa ara buluculuğun zorunlu kılınamayacağı hususunu da değerlendiriyoruz. Bugün boşanma davaları 3 yıl sürerken aile ara buluculuğu 3 ya da 6 ay sürmesi planlanıyor. Ara bulucu bir karar mercii değil.

19 bin dosyada anlaşma sağlandı

Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, ara buluculukla ilgili son rakamları da paylaştı. 7 bin 471 ara bulucu olduğunu söyleyen Öztatar, 21 bin 517 dosyadan 19 bin 292’sinin anlaşmayla sonuçlandığını 2 bin 225 dosyada anlaşma sağlanamadığını aktardı. Öztatar, en çok ara buluculuğa başvuru yapan illerin arasında İstanbul, Ankara ve Bursa’nın geldiğini kaydetti.