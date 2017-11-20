Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Gazetemize konuşan Nurlu, depremin şiddeti ve büyüklüğü konusunda medya ile halk nezdinde kafa karışıklığı olduğunu söyledi. Günümüz teknolojisi ile depremi önceden tahmin etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Murat Nurlu “İhtimalli yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Örneğin, İstanbul’da önümüzdeki 40-50 sene içinde deprem olma olasılığı yüzde 60’tır diye bir yorum getirebilirsiniz. Bu bilimsel bir sonuçtur, tartışılabilir” ifadelerini kullandı. “İnsanlar deprem odağına yakın yerlerde ve alüvyon zeminlerde bulunuyorlarsa daha şiddetli hissederler ama büyüklük değeri her zaman aynıdır” diyen Nurlu, şöyle devam etti: ‘AFAD RED’ denen bir programız var. Deprem olduğu anda otomatik olarak devreye giren bu program sayesinde oluşturacağı can kaybı, binalardaki hasar durumları, yaralanma oranları ve ekonomik kayıpları tahmin edebiliyoruz. Ardından ekiplerimizi o bölgelere gönderip müdahalede bulunuyoruz. Eskiye nazaran depreme karşı daha hazırlıklıyız.