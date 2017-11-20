Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 20-23 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştireceği 33’üncü toplantısı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatılacak yolları açıkladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”20-23 Kasım tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 33’üncü toplantısı nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında 20-21 Kasım 2017 günleri saat 08.00’den 22-23 Kasım 2017 günleri saat 06.00’dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir. Kapatılacak yollar ise Mim Kemal Öke Caddesi, Mete kavşağı -Taşkışla Caddesi arası, Bayıldım Altbaş Küçükçiftlik ışıklar-Adil Baba Kavşağı arası” ifadelerine yer verildi.