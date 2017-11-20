Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, geçen ay Kuyu köyündeki bir evden bakır kazan ve leğen hırsızlığı yapılması sonrası Türkoğlu köyündeki üç evden de benzeri eşyalar çalındığı ihbarı üzerine olay yerlerinden elde edilen iz ve delilleri değerlendiren Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık şüphelisinin Hacıyakup köyünde yaşayan Engin U. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda çaldığı kazanlar evinde ve aracında bulunan Engin U. gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak Merzifon Kapalı Cezaevine konuldu.