Kilis-Musabeyli karayolunda ilerleyen traktörde bulunan 5 kişi adete kazaya davetiye çıkardı. 5 kişinin bulunduğu traktör ilginç görüntüler oluşurken, traktörde çuvalların da olması dikkat çekti. Dakikalarca trafikte seyreden traktör daha sonra tarım arazilerine giderek gözden kayboldu.
Traktördeki 5 kişinin tehlikeli yolculuğu
20.11.2017 - 11:40 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te bir traktöre binen 5 kişinin trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Etiketler : traktör,haberler,kilis,
521134 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521134.aspx
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