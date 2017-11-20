Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis-Musabeyli karayolunda ilerleyen traktörde bulunan 5 kişi adete kazaya davetiye çıkardı. 5 kişinin bulunduğu traktör ilginç görüntüler oluşurken, traktörde çuvalların da olması dikkat çekti. Dakikalarca trafikte seyreden traktör daha sonra tarım arazilerine giderek gözden kayboldu.