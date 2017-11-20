Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobanın kuzey girişinde bir aracı durdurdu. M.B.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 99 gram metamfetamin ele geçirildi. Osmangazi’de yapılan başka bir operasyonda ise, R.A., F.K. ve Ö.Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, bonzai, hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Osmangazi’ye bağlı Gaziakdemir Mahallesi’nde araç içerisinde uyuşturucu paketlendiği ihbarını alan ekipler, M.Ö., D.O., M.Ö. ve H.S.’yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar bonzai ve metamfetamin bulundu. M.B., R.A. ve F.K. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.