Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplam 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerilerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar metamfetamin, bonzai ve 3 adet tabanca ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise, geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi tutuklandı
20.11.2017 - 15:56 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
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521227 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521227.aspx
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