Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplam 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerilerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar metamfetamin, bonzai ve 3 adet tabanca ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise, geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.