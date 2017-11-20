Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi 26 nolu sokakta bulunan 3 katlı evin ikinci katına giren kimliği belirsiz şahıs, içeride 24 yaşındaki Aynur B.'yi karşısında görünce bıçağını çekti. Kadını yaralayan şahıs, cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olay anında evde bulunan ve ismi açıklanmayan 4 yaşındaki çocuk ise olayın ardından dedesi Nuri B.'nin yaşadığı üst kata çıkarak, annesinin yaralandığını anlattı. Bunun üzerine eve gelen dede Nuri B., yaralı gelinini görünce sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis, kadını bıçaklayan şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.