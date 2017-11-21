Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kapancı Köyünde Mustafa Çimşir’e ait iki katlı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm evi kapladı. Olay yerine çağrılan Pınarbaşı Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlara rağmen kontrol altına alınamayan yangında Mustafa Çimşir’e ait iki katlı iki ahşap bina tamamen yangında eşyalarıyla birlikte küle döndü. İki aile, kış günü evsiz kaldı.