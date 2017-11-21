Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kapancı Köyünde Mustafa Çimşir’e ait iki katlı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm evi kapladı. Olay yerine çağrılan Pınarbaşı Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlara rağmen kontrol altına alınamayan yangında Mustafa Çimşir’e ait iki katlı iki ahşap bina tamamen yangında eşyalarıyla birlikte küle döndü. İki aile, kış günü evsiz kaldı.
İki katlı bina yangında küle döndü
21.11.2017 - 23:18 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 23:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı iki ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : Kastamonu,Pınarbaşı,yangın,
521565 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521565.aspx
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