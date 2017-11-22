Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 19.30 sıralarında Karatepe Ataevler Mahallesi Gonca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Yılmaz (25) ve Bayram Keskinoğlu, fırından 41 HS 508 plakalı panelvan araca yükledikleri ekmekleri marketlere dağıtmak için yola çıktı. Gonca Sokak üzerinde ilerleyen Yılmaz idaresindeki araç, ışıklandırmanın az olduğu sokakta devam eden alt yapı çalışmalarında açık haldeki 3 metrelik çukura uçtu. Kendi çabalarıyla araçtan çıkan iki kişi çukurdan çıkamayınca yakınlarından yardım istedi.

Kaza yapan ikilinin yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarılan 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslara alınarak Kocaeli Devlet ile Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi.

Kaza sonrasında yaralıların yakınları ise işaretlendirmelerin az olduğu alanın kazaya neden olduğunu iddia etti. Daha sonra polis ekiplerinin haber vermesi sonucunda alt yapı çalışmasını yapan yetkili firma gelerek işaretlendirmeleri yeniledi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.