Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz tenli olan çocuğun yüzünde kızarıklık oluştu. Aynı gün okulda oyun oynarken düşen C.B., eve gittiğinde annesi öğretmenin darbettiğini düşünüp eşine söyledi. Koç’u arayan baba R.B. öğretmeni iş yerine davet etti. R.B’nin iş yerine giden Hasan Koç, 5 kişinin saldırısına uğradı. İngiliz anahtarıyla dövülen Koç’un boyun keğimi kırıldı. Öğretmen eşi Özlem Koç da darp edildi. Olay sonrası gözaltına alınan saldırganlar serbest bırakıldı. Özlem Koç “Öğretmenler Günü’nde aldığımız hediye bu olmamalıydı” dedi. Orhan Erkılıç GAZİANTEP İHA