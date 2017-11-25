Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'a ne zaman kar geliyor? diye merak edenlerin haberimize göz atması yeterli. 25 Kasım Hava Durumunda il il tüm sıcaklıklar yer almaktadır.Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yağış alan iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 16

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli aralıklı sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10