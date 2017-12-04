Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, bugünden itibaren Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışları görülmesi bekleniyor. Yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.



CUMA TEKRAR ISINACAK

İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın salı gecesi ve çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği, Ankara’da da pazartesi akşam saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın salı akşamı soğumayla birlikte karla karışık yağmura dönmesi, çarşamba günü ise aralıklı hafif kar yağışı halini alacağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü yurdu terk etmesi bekleniyor.