Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 12 kişi hakkında sulh ceza hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri Kağızman’da ikamet eden 12 kişiyi yakaladı. Gözaltına alan zanlılar, işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kars'ta FETÖ operasyonu, 12 kişi gözaltına alındı
04.12.2017 - 10:24 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ın Kağızman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler : kars,fetö,operasyon,gözaltı,
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