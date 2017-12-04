Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yusuf Alıcı (27) idaresindeki 55 PR 352 plakalı minibüs, Samsun-Vezirköprü karayolundaki Havza kavşağında Sadık Eren'in (70) kullandığı 55 H 1360 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Şükrü Erden, Ümmühan Demir (37), Zehra Gök (22), Ahmet (38), Nuran (37), Ayşegül (7) ve Aslıhan Çakır (28) ile Hicret (28) ve Elif Reyyan Yılmaz (2) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.