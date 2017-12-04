Yusuf Alıcı (27) idaresindeki 55 PR 352 plakalı minibüs, Samsun-Vezirköprü karayolundaki Havza kavşağında Sadık Eren'in (70) kullandığı 55 H 1360 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Şükrü Erden, Ümmühan Demir (37), Zehra Gök (22), Ahmet (38), Nuran (37), Ayşegül (7) ve Aslıhan Çakır (28) ile Hicret (28) ve Elif Reyyan Yılmaz (2) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'da traktörle minibüs çarpıştı, çok sayıda yaralı var
04.12.2017 - 12:28 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Havza ilçesinde traktörle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
Etiketler : samsun,samsun kaza,trafik kazası,haberler,
524749 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524749.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER