Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van merkezli Her Çocuk Bir Umuttur Derneği, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinin Ağaçlı İlkokulu'nda zor koşullar altında eğitim gören 52 öğrenci için yardım kampanyası başlattı. Yardımseverlerin bağışlarıyla çocuklar için giyim, kırtasiye, okul araç ve gereçleri ile spor malzemeleri satın alındı.

52 ÖĞRENCİYE DAĞITILDI

Hakkari'nin dağlık köyünde eğitim gören 52 öğrenciye, bot ve montları ile diğer ihtiyaç duydukları eşyalar teslim edildi. Dernek üyeleri, minik öğrencilerin gülen yüzleriyle karşılandı. Ayaklarında çorap olmadan lastik ayakkabı ve terlikle sınıfa giren öğrenciler, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.