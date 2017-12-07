Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Basın ekspres yolu Sefaköy Mevkii’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli bir vatandaş yolun karşısına geçmek için aniden yola atladı. Bu sırada yoldan geçmek isteyen bir trafik polis aracı aniden yola atlayan vatandaşa duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs yola savrulurken bu sırada arkadan gelen bir diğer polis aracı da duramayarak önde ki polis aracına çarptı. Kaza sonrası polis ekipleri hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Suriyeli vatandaşı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Öte yandan kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yolda uzun araç kuyrukları meydana geldi.