Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’dan Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gitmekte olan ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı araçlardan oluşan 60 araçlık konvoyda, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında gizli buzlanmadan dolayı kaza meydana geldi. Kazada 3 araç devrilirken, ilk belirlemelere göre 15 asker yaralandı. Ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.