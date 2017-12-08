Van’dan Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gitmekte olan ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı araçlardan oluşan 60 araçlık konvoyda, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında gizli buzlanmadan dolayı kaza meydana geldi. Kazada 3 araç devrilirken, ilk belirlemelere göre 15 asker yaralandı. Ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Askerî konvoyda kaza: 15 asker yaralı
08.12.2017 - 16:00 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’dan Hakkari’ye gitmekte olan 60 araçlık askeri konvoyda meydana gelen kazada çok sayıda asker yaralandı.
Etiketler : Askerî konvoy,van,
525793 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525793.aspx
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