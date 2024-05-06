‘Hastaneye gideceğim’ diye dilendi! Üzerinden çıkanlar şoke etti
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eyüpsultan’da ‘Hastaneye gideceğim’ diyerek dilenen bir şahsın üzerinden çıkanlar ekipleri bile şaşırttı. Yapılan aramada 23 bin 45 TL para çıkarken, bu paraya tutanakla el konuldu.
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 23 bin 45 lira para çıktı. “Hastaneye gideceğim” diyerek vatandaşlardan para dilenen şahsın üzerinden çıkan paraya düzenlenen tutanakla el konuldu.
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy merkezde yaptıkları rutin uygulama sırasında bir şahsın ‘hastaneye gideceğim’ diyerek vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti.
İsminin K.E. olduğu öğrenilen şahsı yakalayan ekipler, dilenciyi Alibeyköy’de bulunan Zabıta Karakolu’na götürdü.
ÜZERİNDEKİ PARAYA EL KONULDU
Şahsın üzerinde yapılan aramada, 23 bin 45 TL para bulundu. K.E.’nin dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen parasına düzenlenen tutanakla el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı