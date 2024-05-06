‘Hastaneye gideceğim’ diye dilendi! Üzerinden çıkanlar şoke etti

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Mayıs 2024 12:14 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 12:14 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan’da ‘Hastaneye gideceğim’ diyerek dilenen bir şahsın üzerinden çıkanlar ekipleri bile şaşırttı. Yapılan aramada 23 bin 45 TL para çıkarken, bu paraya tutanakla el konuldu.