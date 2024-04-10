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Ekipler say say bitiremedi! Dilenci kadının üzerinden çıkan para pes dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bayram sabahı Eyüp Sultan Camii çevresinde yaptığı uygulamada, dilenci kadının üzerinden çıkan paranın miktarı ekipleri hayrete düşürdü. Üzerinden 23 bin lira çıkan kadın hakkında cezai işlem uygulandı.

Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyarete gelenlerin huzurunu sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Bayram sabahı da insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişi ya da kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada H.G. (57) isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.

ÜZERİNDE 23 BİN TL BULUNDU 

Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü. Burada ekipler tarafından kadının eşyalarında yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin ettiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL bulundu. Zabıta ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konulurken, kadın hakkında cezai işlem uygulandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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