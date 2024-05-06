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Haberler > Yaşam > Hiçbir şeyden haberleri yoktu! Topladıkları bitki başlarına bela oldu, aldıkları ceza dudak uçuklattı

Hiçbir şeyden haberleri yoktu! Topladıkları bitki başlarına bela oldu, aldıkları ceza dudak uçuklattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hiçbir şeyden haberleri yoktu! Topladıkları bitki başlarına bela oldu, aldıkları ceza dudak uçuklattı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da jandarma ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 kilogram salep bitkisine el konuldu. 2 şahsa ‘Biyolojik çeşitliliği tahrip etme’ suçundan 775 bin lira idari para cezası kesildi.

Elazığ’da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetlerinde, doğadan salep toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren 2 kişi tespit edildi.

Hiçbir şeyden haberleri yoktu! Topladıkları bitki başlarına bela oldu, aldıkları ceza dudak uçuklattı - 1. Resim

Yapılan çalışmada topladıkları 30 kilogram salep bitkisine el konuldu. Salep bitkisi, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şahıslara "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 775 bin lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salep soğanları ekipler tarafından tekrar doğaya kazandırıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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