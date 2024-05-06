Dokunan yanar! Bu çiçeği koparmanın cezası cep yakıyor, duyanın ağzı açık kalıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 387 bin 141 TL ceza kesiliyor.

Çanakkale Biga'nın Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölü, ekoturizme kazandırmak amacıyla bölgede bir orman parkı ve mesire alanı oluşturuldu. 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, 'Lotus çiçeği' olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri gelenlerin ilgisini çekiyor.

Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer, suyun dibindeki çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlık ile buluşuyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor. Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüferler, Kasım ayının son günlerine kadar güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor.

Biga Kaymakamlığı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Belediyesi'nin katkılarıyla, 2 dönüm büyüklükteki gölün çevresinde yer alan 10 dönümlük alan, orman parkı ve mesire yeri haline getirildi. Doğa harikası Nilüfer Gölü, geçtiğimiz yıllarda susuz kaldığı için kuruma tehlikesi yaşamış, Biga Belediyesi tarafından 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su verilmişti. Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı ve eskisi gibi yeşillenen yaprakların arasından açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaya başladı.

KOPARAN YANDI

Öte yandan, Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, Kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Yaz-kış var olan, büyük yeşil yapraklar arasında bugünlerde açan beyaz renkli nilüferler, güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaradan etkileniyor. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, koruma altındaki nilüferleri koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 387 bin 141 TL ceza kesiliyor.

Lotus adı verilen Nilüfer çiçeğinin amazon ormanlarından getirildiğinin düşünüldüğünü belirten Nilüfer Gölü'ndeki tesis işletmecisi Volkan Eren, “Kalafat köyü 1861 yılında kuruldu. Köy kurulduğundan bu yana nilüfer çiçekleri köyümüzdeydi. 130 yada 140 santim boyuna kadar suyun üstünde çıkıyor. Sonrasında çiçek tohumları toprağa bırakıyor. Çiçek yaprakları kuruduktan sonra uykuya dalıyor. Gelecek yıl aynı tarihlerde tekrar çıkıyor. Bölgeye ziyarete gelenler çiçekleri çok merak ediyor.

Bataklığın içinde böyle bir çiçek görünce hayret ediyorlar. Türkiye’de ve Dünya’da nadir bir çiçek olduğu için her yıl gelip görmek istiyorlar. Bu çiçeği kopartmanın da çok büyük cezası var. Biz bu çiçeği koruyoruz. Güvenliğimiz var. Bu çiçeklere zarar gelmemesi için güvenliği sağlanıyor. Kamera sistemleri de takip ediyoruz. Buraya gelen vatandaşlar gün boyu burada zaman geçirebiliyorlar” dedi.