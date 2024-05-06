3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül töreni görkemli bir gala ile gerçekleşti

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Topkapı Üniversitesinin katkılarıyla, TAYF Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen sinemanın yapı taşı olan ‘kısa film’in bilinirliğini ve tanınırlığını arttırmak, yeni ve genç sinemacıları keşfetmek ve sinemacıların kendi hikayelerini ortaya koymalarına imkan tanımak amacı ile bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirilen 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Gala Gecesi, Conrad İstanbul Bosphorus’ta düzenlendi.

Yüksek katılımın gerçekleştiği gala gecesinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin başta olmak üzere sinema, televizyon ve iş dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.

29 Nisan - 4 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşen festivalin direktörlüğünü İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagihan Çakar’ın üstlendiği festivalde, Jüri Başkanı, Yönetmen Reis Çelik, jüri üyeleri; TRT Sinema Proje Sorumlusu Mehmet Ali Karga, Oyuncu Hande Doğandemir, Oyuncu/Yapımcı Selin Yeninci, Yönetmen Müge Uğurlar, Oyuncu Onur Büyüktopçu, Oyuncu Wilma Elles, Oyuncu Cansu Fırıncı, Senarist Eylem Canpolat, Yapımcı/Karikatürist Varol Yaşaroğlu ve Görüntü Yönetmeni Sami Saydan yer aldı.

Festivalin başkanlığını, sanat ve sanatçıyı desteklemeyi önemli bir prensip edinen İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin üstlenirken, danışma kurulunda ise TV8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve yapımcı Cemal Okan yer aldı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı da ilgiyle takip ettiği festivalde, kazanan yarışmacı ve diğer sponsor firmalara ödül ve plaketlerini takdim etti.

İtalya’dan Fransa’ya, Hindistan’dan, İran’a, Uganda’dan, Honduras’a, Tanzanya’dan, Porto Riko’ya toplam 121 ülkeden 3.165 başvuru gelen yarışmada, 4 farklı kategoride 13 ödül sahiplerini buldu.

SİNEMA GENEL MÜDÜRÜ BİROL GÜVEN: SANAT DÜNYASINA ÖNEMLİ DESTEKLER SAĞLIYORUZ

Sinema Genel Müdürü Birol Güven gerçekleştirdiği konuşmada, “Bugün burada bulunmaktan çok mutluyum. Kısa film projelerini çok önemsiyoruz. Film sektörünün en önemli ve zor alanlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Bu sebeple duyulan destek ihtiyacının da farkındayız. Sinema Genel Müdürlüğü olarak destek “verilmez”, “alınır” demek istiyoruz. Bu sebeple sektörümüze katkı sağlayacak herkese destek başvurusunda bulunma çağrısı yapıyorum” dedi.

İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. EMRE ALKİN: ÜNİVERSİTE OLARAK SANATA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Prof. Dr. Emre Alkin ise yaptığı konuşmada İstanbul Topkapı Üniversitesinin sanata, sinema sektörüne bakışına dair önemli bilgiler paylaştı. İstanbul Topkapı Üniversitesinde kurulan ilk fakültenin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Alkin, “Bu fakültemizde de Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümümüz bulunuyor. Öğrenci ve akademisyenlerimizi de eser üretimi noktasında destekliyoruz. Son kurulan fakültemiz de Mütevelli Heyet Başkanımız Nihat Kırmızı’nın vizyonu ile bu alana verdiği önem doğrultusunda İletişim Fakültemiz oldu. Sanat ve iletişim alanlarında, her zaman, ülkemize ve sanat dünyasına değer katacak icraatlar içerisinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyor, teşekkür ediyorum” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

İŞTE ÖDÜL ALAN ESERLER:

Deneysel Kategorisi



1. Serdal Altun’un Yönettiği “Kota” Filmi

2. Zeynep Sude Karabulut’un Yönettiği “Sonsuza Dek Birlikte?” Filmi

3. Hazan Beklen’in Yönettiği “İnsan Örtüsü” Filmi



Belgesel Kategorisi



1. Evrim İnci’nin Yönettiği “Duvar” Filmi

2. Serhan Doğan’ın Yönettiği “Meryem” Filmi

3. Mevlüt Karabulut’un Yönettiği “Düğün Gecesi” Filmi



Animasyon Kategorisi



1. Alicia Massez’İn Yönettiği “On The 8th Day” Filmi

2. Fleur Larcena’nın Yönettiği “Spot the Differences” Filmi

3. Uğur Savaş’ın Yönettiği “Kurdun Kutusu” Filmi

Kurmaca Kategorisi

1. Ramazan Kılıç’ın Yönettiği “Tarihte Yaşanmamış Olaylar” Filmi

2. Turan Haste’nin Yönettiği “Rutubet” Filmi

3. İlayda İşeri’nin Yönettiği “Oyunbozan” Filmi

Kurmaca Kategorisi Jüri Özel Ödülü

Beril Tan’ın Yönettiği “Farklı Bir Yas” Filmi