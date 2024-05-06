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Düğün günü acı ölüm! En mutlu gününde canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızının düğününde fenalaşan ve akciğerine pıhtı attığı belirlenen 59 yaşındaki Belgin Bekmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli’de acı bir olay yaşandı. Kızının düğününe giden kadın, en mutlu gününde vefat etti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Hacı Osman Mahallesi'nde yaşayan Belgin Bekmez (59), 4 Mayıs Cumartesi günü kızının düğününe 1 saat kala rahatsızlandı.

Hastaneye götürülen Bekmez, buradaki ilk müdahalesinin ardından düğünün yapıldığı Yarımca Kültür Merkezine geldi. 

Düğün günü acı ölüm! En mutlu gününde canından oldu - 1. Resim

SALONA GERİ GELDİ, MİSAFİRLERİ KARŞILARKEN… 

Misafirleri karşılayan Belgin Bekmez, salonda yeniden fenalaştı. Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bekmez'in yapılan tetkiklerinde akciğerine pıhtı attığı tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan Bekmez, 5 Mayıs gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğün günü acı ölüm! En mutlu gününde canından oldu - 2. Resim

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

Belgin Bekmez'in cenazesi, Hacı Osman Cami'de kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığında defnedildi. Evli ve 3 çocuk annesi 59 yaşındaki Belgin Bekmez'in hasta bakıcılığı yaptığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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