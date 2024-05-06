Fenomen Yağmur Taktaş’ın şüpheli ölümü! Mezarı otopsi için açıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında öldürüldüğü öne sürülen Taktaş’ın otopsi için cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ABD’de yaşadığı evde cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Katıldığı televizyon programı ile adını duyuran 28 yaşındaki Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AİLESİ ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Taktaş'ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemler de başlatıldı.

MEZARI YENİDEN AÇILDI, OTOPSİ YAPILACAK

Taktaş’ın ailesinin başvurusunun ardından bugün sabah saatlerinde ekipler tarafından mezar yeniden açıldı. Taktaş’ın cansız bedeni mezardan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Burada gazetecilere konuşan Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, “Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şuanda Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz” dedi.