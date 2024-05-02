Eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti! Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak

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Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, ABD’de kaldığı evde ölü bulunmuştu. Ünlü ismin eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddiaları üzerinde durulurken, Taktaş’ın ailesinin talebi üzerine mezarı açılıp yeniden otopsi yapılacağı öğrenildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Yağmur Taktaş’ın hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Ünlü ismin ölüm nedeninin belirlenmesi için mezarının açılacağı ve otopsi yapılacağı ortaya çıktı.

ABD’DE HAYATINI KAYBETTİ

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan’da ABD’de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş’ın cansız bedeni, 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MEZARI PAZARTESİ GÜNÜ AÇILACAK

Ailesi, Yağmur Taktaş’ın ölmesinin ardından cinayet şüphesiyle Adana Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu. Taktaş’ın ailesinin yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemleri de başlattığı öğrenildi.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Avukat Fethi Öksüz, mezarın pazartesi günü açılacağını ve cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

PROFİL FOTOĞRAFINDA KORKUNÇ DETAY

Öte yandan Yağmur Taktaş’ın ABD’de yaşayan eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti. Taktaş’ın ölümünün ardından Instagram’daki hesabında tüm paylaşımlarının kaldırılması ve profil fotoğrafının ‘Chucky’ karakteriyle değiştirilmesi dikkat çekmişti.