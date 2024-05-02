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Bahar dizisinin Umay’ını kızdıran Afra Saraçoğlu benzerliği! Sosyal medyadan sitem etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisinin Umay’ını kızdıran Afra Saraçoğlu benzerliği! Sosyal medyadan sitem etti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Tozkoparan İskender’ ve ‘Sipahi’ dizilerinde rol alan, şimdilerde ise Show TV’nin sevilen projesi ‘Bahar’da Umay karakterini üstlenen Alisa Sezen Sever, son açıklamasıyla gündeme geldi. Sever, meslektaşı Afra Saraçoğlu’na benzetilmesine “Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni” sözleriyle sitem etti.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi usta oyuncularla Bahar dizisinde rol alan ve Umay rolünü canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla adından söz ettirdi. 

Kişisel Instagram hesabından bir görüntü paylaşan Sever, meslektaşı Afra Saraçoğlu’na benzetilmesine tepki gösterdi.

Bahar dizisinin Umay’ını kızdıran Afra Saraçoğlu benzerliği! Sosyal medyadan sitem etti - 1. Resim

"ARTIK ÇOK YORULDUM"

Hayranlarına seslenen ve Saraçoğlu’na benzetilmekten çok yorulduğunu söyleyen genç oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Herkes çok benzetiyor, yolda gören insanlar da ‘Aaa Afra’ya çok benziyorsun’ diyor. Geçen gün metroda bir tane teyze bana ‘Ferit nerede?’ diye sordu. Ben de dedim ki ‘Evde bıraktım teyzeciğim yapacak bir şey yok.’ Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı zamanlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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