Trafikte 'makas' faciası! Sorumsuzluğu arkadaşının ölümüne yol açtı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Mayıs 2024 14:22 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 14:24 - Güncelleme:

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Bahçelievler'de iddiaya göre makas atarak seyreden motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaydederek bariyerlere çarptı. Motosikletin arkasında oturan şahıs, kafasını bariyerlere vurdu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, ayağı kırılan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. İki arkadaşın kafalarında kask olmadığı iddia edildi.