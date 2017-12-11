Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Kar yağışının ardından soğukların etkisini artırdığı kentte, sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Sis ve soğuk havanın etkisiyle yollarda yer yer etkili buz dolayısıyla trafikte sürücüler zor anlar yaşıyor. Etkili olan sisle ağaçlarda ve araçlarda kırağı oluştu.