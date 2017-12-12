Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raşit Ağzıkara

Giresun’a mahsus lezzetlerden Görele dondurmasının ilginç bir hikayesi var. Süt, şeker, salep ve meyan kökünden hazırlanan dondurma 150 yıllık bir geçmişe sahip. Önceleri Görele’de bulunan Daylı köyünün tamamı dönemin zorlu şartlarında bu dondurmayı yapmış ve satmış. Günümüzde de yapımına devam edilen dondurmanın kendine özgü aroması var. 85 yaşındaki Fatma Avcı, Görele dondurmasının günümüzdeki en yaşlı ustası. Avcı, “Eskiden bu işi yapmak için saatlerce zaman harcardık, şimdilerde çok kolay oğul” diyor. İleri yaşına rağmen dondurma yapmaya devam eden nine, işin zorluklarını ve yapımını şöyle anlattı: “O zamanlar karları toprağın altında depolardık ve yaz geldiğinde dondurmayı soğuk tutmak için kullanırdık. O köy senin bu köy benim düğünlerde ve toplantılarda satardık. Benim babam ve öncesi taşıma işini kendileri yapmış, şükür ki bizim zamanımızda atları kullandık. Şimdiki zamanda araçlarla yapılıyor. Bugün kimse geçim zor, şartlar kötü demesin. Yapımına gelince, kazanda sütü kaynatıyoruz, salep, şeker ve meyan kökünü ilave edip soğumaya bırakıyoruz. Bir iki gün sonra da satmaya başlıyoruz.