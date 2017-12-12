Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden, Serik istikametine doğru gitmekte olan 07 N 1638 plakalı otomobil, köprülü kaşağı geçtiği sırada sürücü Lütfi Atar’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta yaralanan araç sürücüsü Atar ve aracın içerisindeki ismi öğrenilemeyen 2 kişi ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Kazada Ali Dönek ise feci şekilde can verdi.

Olay yerine gelen polis trafiği tek şeritli olarak verirken, kazada hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.