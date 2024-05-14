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Cep telefonunu kaybetmesi 100 bin lirasına mal oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta’da mobil bankacılık şifresini kılıfında sakladığı cep telefonunu kaybeden şahıs, 100 bin lirasından oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Isparta’da E.K. isimli şahıs cep telefonunu kaybettiğini, telefonunda şifre bulunmadığını ve mobil bankacılık şifresini kılıfında sakladığını, yeni bir telefon alarak girdiği mobil bankacılık uygulamasında hesabından 100 bin liranın M.K. isimli şahsın İBAN numarasına gönderildiğini belirterek polise şikayette bulundu.

Cep telefonunu kaybetmesi 100 bin lirasına mal oldu - 1. Resim

4 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI 

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olay ile bağlantılı olan şüpheliler M.K., A.B., O.G. ve H.İ.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, A.B., O.G. ve H.İ.B. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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