Adıyaman'da deprem sonrası ilk konser!

Adıyaman’da 6 Şubat depremleri sonrası düzenlenen ilk konserde Buray, sevenleriyle buluştu.

6 Şubat 2023 depremleri sonrası gençlere moral olması için 19 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde Umut Kent, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesinin iş birliğinde K-20 Konteyner Kent'te (Umut Kent) bulunan alanda Buray konseri düzenlendi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Buray’ın söylediği birbirinden güzel şarkılarla katılımcılar doyasıya eğlendi.