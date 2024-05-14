Adıyaman'da deprem sonrası ilk konser!
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adıyaman’da 6 Şubat depremleri sonrası düzenlenen ilk konserde Buray, sevenleriyle buluştu.
6 Şubat 2023 depremleri sonrası gençlere moral olması için 19 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde Umut Kent, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesinin iş birliğinde K-20 Konteyner Kent'te (Umut Kent) bulunan alanda Buray konseri düzenlendi.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Buray’ın söylediği birbirinden güzel şarkılarla katılımcılar doyasıya eğlendi.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı