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Adıyaman'da deprem sonrası ilk konser!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da 6 Şubat depremleri sonrası düzenlenen ilk konserde Buray, sevenleriyle buluştu.

6 Şubat 2023 depremleri sonrası gençlere moral olması için 19 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde Umut Kent, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesinin iş birliğinde K-20 Konteyner Kent'te (Umut Kent) bulunan alanda Buray konseri düzenlendi.

Adıyaman'da deprem sonrası ilk konser! - 1. Resim

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Buray’ın söylediği birbirinden güzel şarkılarla katılımcılar doyasıya eğlendi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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