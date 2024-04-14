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Adıyaman'ın tarihi ören yerleri akın akın ziyaretçi çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adıyaman&#039;ın tarihi ören yerleri akın akın ziyaretçi çekti

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adıyaman'daki tarihi ören yerleri, Ramazan Bayramı tatilinde 45 bin kişiyi ağırladı. Tarihi mekanlara gelen ziyaretçiler Nemrut Dağı'nda kar topu oynadı.

"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı, geçmişi 1800 yıla dayanan Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti, Arsemia Ören yeri ve Kraliçeler mezarlarının olduğu Karakuş Tümülüsü, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerce ilgi gördü.

Adıyaman'ın tarihi ören yerleri akın akın ziyaretçi çekti - 1. Resim

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Şehirdeki ören yerlerini bayram tatili süresince 45 bin kişi ziyaret etti. Nemrut Dağı 12 bin 500, Arsemia Ören yeri 10 bin, Karakuş Tümülüsü 10 bin, Cendere Köprüsü 10 bin ve Perre Antik Kenti 2 bin 500 kişiyi ağırladı.

Adıyaman'ın tarihi ören yerleri akın akın ziyaretçi çekti - 2. Resim

Tarihi mekanlara gelen ziyaretçiler Nemrut Dağı'nda kar topu oynadı, hatıra fotoğrafı çektirip güneşin doğuşu ile batışını izledi.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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