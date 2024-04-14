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Göbeklitepe kendi rekorunu kırdı! Her gün sayı daha da arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Göbeklitepe kendi rekorunu kırdı! Her gün sayı daha da arttı

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi Ramazan Bayramı tatilinde 55 bin 573 kişi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göbeklitepe, bayramın birinci günü 11 bin 454, üçüncü gün ise 13 bin 857 ziyaretçiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdı.

Göbeklitepe kendi rekorunu kırdı! Her gün sayı daha da arttı - 1. Resim

Bayram tatili süresince toplamda 55 bin 573 kişi ziyarette bulundu.

Vali Hasan Şıldak, Göbeklitepe'yi ziyaret ederek yürütülen hizmetlerle ilgili incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Göbeklitepe kendi rekorunu kırdı! Her gün sayı daha da arttı - 2. Resim

Göbeklitepe'ye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu aktaran Şıldak, "Turizmde beklentimiz bir hayli yüksek. Şanlıurfa, başta Göbeklitepe ve ondan da önce inanç turizminin kalbi sayılan Balıklıgöl ve çevresi, Harran'daki eserler, Halfeti ve tabii ki müzelerimizin varlığıyla çok yüksek turizm potansiyeline sahip. Bu sene de ilimiz 9 günlük bayram tatili süresince adeta turist akınına uğradı. Aldığımız sayılar oldukça memnun edici düzeyde." ifadelerini kullandı.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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