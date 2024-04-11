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Haberler > Kültür - Sanat > Göbeklitepe, 11 bin 454 kişiyle günlük ziyaretçi rekorunu kırdı

Göbeklitepe, 11 bin 454 kişiyle günlük ziyaretçi rekorunu kırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Göbeklitepe, 11 bin 454 kişiyle günlük ziyaretçi rekorunu kırdı

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri, bugün 11 bin 454 ziyaretçiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekorunu kırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin bugün 11 bin 454 ziyaretçiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdığını bildirdi.

Göbeklitepe, 11 bin 454 kişiyle günlük ziyaretçi rekorunu kırdı - 1. Resim

ZİYARETÇİ SAYISI 11 BİNİ AŞTI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri, bugün 11 bin 454 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. İlginize çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz." ifadesi kullanıldı.

Göbeklitepe, 11 bin 454 kişiyle günlük ziyaretçi rekorunu kırdı - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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