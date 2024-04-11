Zincir marketler Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı 2. ve 3. günü açık olacak

Bayramın ikinci günü marketler açık mı, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bayramda marketlerin çalışma günü ve saatleri merak ediliyor. Peki, Bayramın 2. günü marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, bayramın 2. Günü kapalı mı? Bayramda marketler saat kaçta açılıyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

Bayram günlerinde BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler ilk gün kapalıydı. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise marketlerin açık olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, Ramazan bayramında ŞOK, A101, BİM, Migros ne zaman açılacak?

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirleri, haftanın her günü 09.00'da açılmakta ve 21.00'de kapanıyor. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

11 Nisan 2024 bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketlerin çalışma saatleri belli oldu.Geçtiğimiz yıllardaki bayramlar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken; 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam edecek.

Marketler, Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. günü normal çalışma saatlerini uygulamaya devam edecek.

BİM marketler zinciri, haftanın 7 günü boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. mektedir. ŞOK Marketler, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. A101 ise haftanın 7 günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.