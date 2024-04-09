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BİM, A101, ŞOK marketler bayramın 2. günü açık olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİM, A101, ŞOK marketler bayramın 2. günü açık olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramının gelmesi ile birlikte market ihtiyaçlarını bayramın ikinci günü karşılamak isteyenler bayramın 2. günü marketler açık mı, çalışıyor mu merak ediyorlar. Ramazan Bayramının 2. günü BİM’den alışveriş yapacak olanlar BİM bayramın 2. günü açık mı sorusuna cevap ararken, A101’den alışveriş yapacak olanlar A101 bayramın 2. günü açık mı kapalı mı sorusuna cevap arıyor.

A101, ŞOK, BİM bayramın 2. günü açık mı? Bayramın ikinci gününde market alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bayramda ŞOK, BİM, A101 marketler çalışıyor mu merak ediyorlar.

BİM BAYRAMIN 2. GÜNÜ AÇIK MI?

BİM Ramazan Bayramının 2. günü açık olacak. BİM aynı zamanda bayramın 3. günü de normal mesai saati düzeninde açık olarak çalışmaya devam edecek.

BİM’in çalışma saatleri bayramda da 09.00 ile 21.00 arası olacak.

A101 BAYRAMIN 2. GÜNÜ AÇIK MI?

A101 marketleri bayramın 2. günü ve 3. günü normal mesai saatleri arasında açık olacak. A101’de mesai saatleri 09.00-21.00 arasıdır.

BİM, A101, ŞOK marketler bayramın 2. günü açık olacak - 1. Resim

ŞOK BAYRAMIN 2. GÜNÜ AÇIK MI?

ŞOK marketleri de BİM ve A101 marketleri gibi bayramın 2. ve 3. günü açık olacak. ŞOK marketlerinde de çalışma saatleri diğer market zincirlerinde olduğu gibi sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasıdır.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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