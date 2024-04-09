BİM, A101, ŞOK marketler bayramın 2. günü açık olacak

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 21:42 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 21:45 - Güncelleme:

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Ramazan Bayramının gelmesi ile birlikte market ihtiyaçlarını bayramın ikinci günü karşılamak isteyenler bayramın 2. günü marketler açık mı, çalışıyor mu merak ediyorlar. Ramazan Bayramının 2. günü BİM’den alışveriş yapacak olanlar BİM bayramın 2. günü açık mı sorusuna cevap ararken, A101’den alışveriş yapacak olanlar A101 bayramın 2. günü açık mı kapalı mı sorusuna cevap arıyor.