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Haberler > Ekonomi > Tarım Kredi Market'ten bayram Tarifesi: İndirim kataloğu yayınlandı: Siyah çay 109 TL, tarhana 49 TL, tereyağı 285 TL...

Tarım Kredi Market'ten bayram Tarifesi: İndirim kataloğu yayınlandı: Siyah çay 109 TL, tarhana 49 TL, tereyağı 285 TL...

- Güncelleme:
Tarım Kredi Market&#039;ten bayram Tarifesi: İndirim kataloğu yayınlandı: Siyah çay 109 TL, tarhana 49 TL, tereyağı 285 TL...

Ekonomi Haberleri

Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde Ramazan Bayramı'na özel indirimler belli oldu. Kooperatif, Nisan 2024 indirim kataloğunu yayınladı. Bayrama özel başlattığı kampanya kapsamında tereyağı 285 TL, Torku krem peynir 64 TL, kaşar peynir 159 TL, tarhana 49 TL, pilavlık bulgur 57 TL, TK türk kahvesi 25 TL, siyah çay 109 TL, yumuşatıcı 59 TL, bulaşık makinesi tableti 99 TL'ye satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi'nin bayrama özel indirim kataloğu...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bayrama özel yeni indirim kataloğunu yayınladı.

3-14 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında temel ihtiyaç ürünlerine yönelik indirim geldi.

TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM RÜZGARI

Kampanyada tarhana 49,90 TL, pilavlık bulgur 57,90 TL, nohut 43,00 TL, Tarsüt kaşar peynir 159,90 TL, Has tulum peyniri 144,90 TL, süzme peynir 57,90 TL, Sütaş tereyağı 285,00 TL, Torku krem peynir 64,90 TL, TK beyaz peynir 69,90 TL, Marmarabirlik siyah zeytin 99,00 TL, TK kakaolu fındık kreması 39,90 TL, TK türk kahvesi 25,90 TL, TK siyah çay 109,00 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 179,90 TL, Bingo yumuşatıcı 59,90 TL, Elit bulaşık makinesi tableti 99,90 TL'ye düşüyor.

İŞTE TARIM KREDİ'NİN BAYRAMA ÖZEL İNDİRİM KATALOĞU

Tarım Kredi Market'ten Bayram Tarifesi: İndirim kataloğu yayınlandı: Siyah çay 109 TL, tarhana 49 TL, tereyağı 285 TL... - 1. Resim

TK KARADENİZ SİYAH ÇAY 1KG 109,90 TL

Tarım Kredi Market'ten Bayram Tarifesi: İndirim kataloğu yayınlandı: Siyah çay 109 TL, tarhana 49 TL, tereyağı 285 TL... - 2. Resim

TK PİLAVLIK BULGUR 57,90 TL
Tarım Kredi Market'ten Bayram Tarifesi: İndirim kataloğu yayınlandı: Siyah çay 109 TL, tarhana 49 TL, tereyağı 285 TL... - 3. Resim
KEMAL ÖZ ÇORUM MANTISI 36,90 TL

Tarım Kredi Market'ten Bayram Tarifesi: İndirim kataloğu yayınlandı: Siyah çay 109 TL, tarhana 49 TL, tereyağı 285 TL... - 4. Resim

TK LOKUM 500 GR 48,90 TL
Tarım Kredi Market'ten Bayram Tarifesi: İndirim kataloğu yayınlandı: Siyah çay 109 TL, tarhana 49 TL, tereyağı 285 TL... - 5. Resim
TK GELENEKSEL TARHANA 49,90 TL
Ekonomi
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