Bayramın ilk günü marketler öğleden sonra açık olacak

Bayram alışverişi telaşıyla birlikte marketlerin çalışma saatleri ve açılış-kapanış günleri önem kazanıyor. Bayramın 1. günü marketler açık mı? Bayramda marketler kaçta kapanıyor? gibi sorular vatandaşlar tarafından sorulmaya başladı. İşte bayramda marketlerin açık olup olmayacağına dair detaylar…

Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour gibi marketlerin bayram süresince açık olup olmayacağını merak ediyor.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Bayramın ilk günü olan 10 Nisan Çarşamba, BİM marketlerinin kapalı olması bekleniyor. Ancak A101 ve ŞOK marketlerin bayramın ilk günü öğleden sonra hizmet vermeye başlaması söz konusu. Carrefour ve Migros gibi büyük market zincirlerinin de benzer şekilde öğleden sonra açılarak hizmet vermeye devam etmesi öngörülüyor.

BAYRAMDA HANGİ MARKETLER AÇIK?

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise marketlerin normal çalışma saatlerini uygulamaya devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte vatandaşlar, bayram alışverişlerini yapmak için marketlerin açılış ve kapanış saatlerine dikkat etmekte fayda var.