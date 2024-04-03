Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Bayramda kargo firmaları hizmete ara verecek

Bayramda kargo firmaları hizmete ara verecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayramda kargo firmaları hizmete ara verecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Nisan itibari ile başlayacak olan bayram tatil ile beraber kargo firmalarının bayramdan önceki gün için yarım gün hizmet vermesi bekleniyor. Bayram tatili boyunca kargo firmalarının hizmet operasyonlarını durdurması söz konusu.

10-12 Nisan’da Ramazan Bayramı sebebi ile kargo firmalarının hizmete ara vermesi bekleniyor. Kargolar 8 Nisan’da tam gün hizmet vermesinin ardından bayram öncesi olan 9 Nisan günü yarım gün hizmet verecek.

Bayramda Kargo Firmaları Hizmete Ara Verecek - 1. Resim

Resmi tatil, 9 Nisan saat 13.00'te başlayacak ve 10-11-12 Nisan tarihlerinde devam edecek. Kargo şirketlerinin pazar günleri genellikle çalışmadığı göz önüne alındığında, operasyonların 13 Nisan Cumartesi günü yeniden başlayacağı tahmin edilmekte.

Kargo hizmetinde tatil günleri ve hizmet saatleri her firmada değişiklikler gösterebiliyor. Bundan dolayı hizmet veren kargo firmaları ile iletişime geçilerek detaylı bilgi alınması tavsiye ediliyor.

PTT KARGO DA BAYRAM TATİLİNDE HİZMET VERMEYECEK

Özel kurumların çoğunda olduğu gibi PTT de bayram tatilinde hizmet vermeyecek olan kargo firmaları arasında. 15 Nisan Pazartesi itibari ile hizmet vermeye başlayacak olan PTT Kargo 9 Nisan olan idari izin gününde yarım gün hizmet verecek.

 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarAK Parti itiraz etti, kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacak - Gündemİtiraz kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacakMazbatasını aldı, matkapı kaptı! CHP'li başkan göreve sözünü tutarak başladı - GündemMazbatasını aldı, matkapı kaptıPakistan'dan İstanbul'daki yangın faciası için başsağlığı mesajı - GündemPakistan'dan yangın faciası sonrası başsağlığı mesajıSahipsiz sokak köpeğinin saldırdığı çocuğa 30 dikiş atıldı - GündemSahipsiz sokak köpeğinin saldırdığı çocuğa 30 dikiş atıldıCHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, zaferi DEM'le kutladı: Burada kent uzlaşısını gerçekleştirdik - GündemZaferi DEM'le kutladı!Bahçeli'den bir seçim mesajı daha: MHP, kazandığı 220 belediye ile umutları diriltti - Gündem"MHP, kazandığı 220 belediye ile umutları diriltti"Çağlayan Adliyesi'ndeki 'DEM' protestolarına Valilik'ten açıklama geldi - GündemAdliyedeki 'DEM' protestolarına Valilik'ten açılamaTürkiye cansız bedeni derin dondurucuda bulunan Lina'ya ağlamıştı: Korkunç cinayette canilerin cezası belli oldu - GündemNazlı Erbay cinayetinde yeni gelişme"Kapım DEM hariç herkese açık olacak" demişti! Mazbatayı alan Burcu Köksal geri adım attı - GündemMazbatayı alınca geri adım attı
Sonraki Haber Yükleniyor...