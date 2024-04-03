Bayramda kargo firmaları hizmete ara verecek

9 Nisan itibari ile başlayacak olan bayram tatil ile beraber kargo firmalarının bayramdan önceki gün için yarım gün hizmet vermesi bekleniyor. Bayram tatili boyunca kargo firmalarının hizmet operasyonlarını durdurması söz konusu.

10-12 Nisan’da Ramazan Bayramı sebebi ile kargo firmalarının hizmete ara vermesi bekleniyor. Kargolar 8 Nisan’da tam gün hizmet vermesinin ardından bayram öncesi olan 9 Nisan günü yarım gün hizmet verecek.

Resmi tatil, 9 Nisan saat 13.00'te başlayacak ve 10-11-12 Nisan tarihlerinde devam edecek. Kargo şirketlerinin pazar günleri genellikle çalışmadığı göz önüne alındığında, operasyonların 13 Nisan Cumartesi günü yeniden başlayacağı tahmin edilmekte.

Kargo hizmetinde tatil günleri ve hizmet saatleri her firmada değişiklikler gösterebiliyor. Bundan dolayı hizmet veren kargo firmaları ile iletişime geçilerek detaylı bilgi alınması tavsiye ediliyor.

PTT KARGO DA BAYRAM TATİLİNDE HİZMET VERMEYECEK

Özel kurumların çoğunda olduğu gibi PTT de bayram tatilinde hizmet vermeyecek olan kargo firmaları arasında. 15 Nisan Pazartesi itibari ile hizmet vermeye başlayacak olan PTT Kargo 9 Nisan olan idari izin gününde yarım gün hizmet verecek.