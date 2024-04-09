Arife günü kargolar 13.00'e kadar açık

Ramazan bayramı ve resmi tatil nedeniyle kargolar arefe günü açık mı değil mi araştırılıyor.

Arife günü ve bayram günlerinde kargoların çalışıp çalışmadığı ve mesai saatleri gündeme geldi.

Ramazan Bayramı arifesi 9 Nisan 2024 Salı gününe denk geliyor.

Bayram için resmi tatil arife gününün yarısından itibaren başlıyor.

Bu nedenle kargolar 9 Nisan 2024 Salı günü 13.00'e kadar hizmet verecek.

14 Nisan 2024 Pazar gününe kadar kapalı olacak kargolar, 15 Nisan Pazartesi günü normal mesailerine başlayacak.

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmalarının bayram günlerinde kapalı olması nedeniyle bu yılda aynı şekilde kapalı olması bekleniyor.

Kargolara ek olarak bankalar ve borsalar da 9 Nisan 2024 Salı günü 13.00'e kadar çalışıyor.

PTT Kargo ise 09.00 ile 12.30 arasında hizmet verecek.